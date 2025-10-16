Lâm Đồng vận hành “lá chắn thép” đảm bảo an toàn thông tin

Ngày 16/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ tiếp nhận và vận hành Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh tập trung tỉnh Lâm Đồng (SOC).

Theo đó, SOC có các công cụ gồm phần cứng, phần mềm, được kết nối với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) để tạo thành hệ thống đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh và các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ tiếp nhận và vận hành Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh tập trung tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Tú Linh).

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc vận hành SOC đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng để Lâm Đồng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

SOC chủ động giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin. Đồng thời bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu của các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân Lâm Đồng; tạo lập môi trường số an toàn, phục vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Tú Linh).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ, an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà trở thành trụ cột then chốt cho sự ổn định, phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Theo người đứng đầu tỉnh Lâm Đồng, sau khi tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp, Lâm Đồng cần giải pháp đồng bộ, mang tầm chiến lược để phát hiện, cảnh báo, ứng phó với các đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, SOC là "bộ não", "lá chắn thép" trong cảnh báo, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng. Do vậy, ông Hồ Văn Mười đề nghị cơ quan chức năng duy trì việc vận hành SOC liên tục, không để gián đoạn và hướng đến mục tiêu phòng thủ chủ động, ngăn chặn các sự cố.