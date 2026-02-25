Tìm thấy hai thi thể nam giới dưới kênh ở phường Sài Gòn

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy hai thi thể nam giới dưới kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/2, PC07 nhận tin báo có hai người rơi xuống kênh Tàu Hủ. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1; Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông; Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Phòng PC07 triển khai lực lượng cùng phương tiện tổ chức lặn tìm các nạn nhân dưới kênh Tàu Hủ (Ảnh: PC07).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong điều kiện ánh sáng hạn chế, dòng nước chảy xiết, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, thay phiên nhau lặn tìm kiếm.

Đến 19h23 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân là nam giới và bàn giao cho công an địa phương xử lý theo quy định pháp luật. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PC07 khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, nhất là khi mùa hè sắp đến, nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em; trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước. Chính quyền và cộng đồng cũng cần chủ động rà soát, lắp đặt biển cảnh báo, chuẩn bị phương tiện cứu nạn tại các khu vực có nguy cơ cao.