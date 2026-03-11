Tìm thân nhân thi thể đeo thắt lưng chữ H bên sông Sài Gòn

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân của một thi thể được người dân phát hiện tại bờ sông ở phường An Khánh từ tháng 4/2025, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính.

Cụ thể, ngày 10/4/2025, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại bờ sông Sài Gòn, đoạn cuối đường 29 (phường An Khánh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Trên thi thể người đàn ông mang thắt lưng có mặt chữ H (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Khánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo cảnh sát, thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần tây dài màu đen, áo sơ mi sọc caro, thắt lưng có mặt khóa chữ H, độ tuổi khoảng 35-40. Trên người nạn nhân có một ví da màu đen nhưng không có giấy tờ tùy thân, chỉ có danh thiếp của một quán ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo, người dân biết thông tin về nạn nhân hoặc thân nhân của người này liên hệ cán bộ điều tra Vũ Quang Tuấn qua số điện thoại 0394.575.359 hoặc đến trụ sở tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.