Đồng Nai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ giành chở thi thể tại bệnh viện

Ngày 10/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý hoạt động dịch vụ liên quan tại bệnh viện.

Động thái này được đưa ra sau clip ghi lại vụ giành chở thi thể tại khu vực nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng môi trường bệnh viện, ngành y tế và gây bức xúc trong dư luận.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng trong clip đánh người quay phim (Ảnh: CTV).

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế phải chỉ đạo các bệnh viện rà soát quy trình tiếp nhận, lưu giữ, bàn giao thi thể; kiểm soát chặt người ra vào khu vực nhà đại thể; chấn chỉnh việc quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan, không để xảy ra tình trạng tranh giành, chèo kéo, môi giới hay can thiệp trái quy định vào việc lựa chọn dịch vụ của thân nhân người đã tử vong.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập, tranh giành khách tại khu vực bệnh viện, đặc biệt ở Khoa Cấp cứu, cổng bệnh viện và nhà đại thể.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí lực lượng bảo vệ trực 24/24 tại khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt người ra vào, bảo đảm hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả và niêm yết công khai quy trình, số điện thoại đường dây nóng.

UBND tỉnh nhấn mạnh người đứng đầu cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, nhũng nhiễu, trục lợi hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh và thân nhân.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa 2 nhóm người trước lối xuống nhà đại thể trong bệnh viện, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Theo nội dung clip, người đàn ông cầm điện thoại quay phim, trong lúc nói chuyện có nhắc đến tên một trại hòm ở phường Tam Hiệp. Ngay sau đó, một người mặc áo trắng bất ngờ lao tới, đánh nhiều lần vào người đang quay phim.