Tìm nhân thân thi thể trôi trên sông Giăng

Ngày 8/9, Thiếu tá Lê Xuân Quyền, Trưởng Công an xã Tam Đồng, cho biết đơn vị đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông tử vong nghi do đuối nước.

Trước đó, khuya 7/9, người dân đi đánh cá, phát hiện thi thể trôi trên sông Giăng, đoạn dưới chân cầu treo thuộc xã Tam Đồng (địa phận xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương cũ).

Theo thông tin công an cung cấp, thi thể là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao 1,6m, thể tạng hơi béo, đang trong quá trình phân hủy.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun màu sáng, quần đùi tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Các đặc điểm cho thấy, nhiều khả năng người này đã tử vong khoảng 3 ngày. Thi thể người đàn ông đã được đưa lên bờ chờ nhận dạng.