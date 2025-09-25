Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: "Được miễn thi hành án tôi mừng lắm"

Ngày 25/9, chị N.T.K.T. (19 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nghe tin Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã họp, xem xét, quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với chồng chị là Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) bà con, làng xóm ai cũng vui mừng.

Trước đó, Trần Huỳnh Kiệt đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vợ chồng Kiệt vui mừng khi đón nhận tin miễn chấp hành hình phạt tù (Ảnh: Quang Anh).

Người mà Kiệt có hành vi phạm tội là chị T., khi chị này mới 15 tuổi. Hai người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

“Từ đêm qua (24/9), nghe tin anh Kiệt được miễn chấp hành hình phạt tù, bà con họ hàng, láng giềng đến gia đình tôi chia vui. Chúng tôi mừng lắm!”, chị T. chia sẻ.

Theo chị T., cuối tháng 7, sau khi bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án, anh Kiệt được yêu cầu thi hành án trong tháng 8. Kể từ đó, anh gần như suy sụp, phải nghỉ việc thợ sơn và dành thời gian làm đơn gửi nhiều nơi để xin xem xét lại bản án. Các cơ quan chức năng đã xem xét, tạo điều kiện cho anh Kiệt ở nhà làm ăn lo cho vợ con.

Anh Trần Huỳnh Kiệt cho biết bản thân rất vui mừng khi được tòa miễn chấp hành án tù và sẽ nỗ lực làm ăn để chăm lo cho vợ và 2 con nhỏ.

“Đón nhận tin được tòa miễn chấp hành hình phạt tù tôi rất mừng. Nay tôi đã an tâm tư tưởng, cố gắng làm việc để lo cho vợ con”, anh Kiệt nói.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với chị N.T.K.T..

Tháng 3-4/2021, T. nhiều lần đến nhà Kiệt, cả hai có quan hệ, dẫn đến việc T. mang thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa (Khánh Hòa), để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.

Ở phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm).

Sau khi có bản án phúc thẩm, vợ chồng Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã cử đoàn công tác về phường Ninh Hòa xác minh. Đoàn kiểm tra nhận thấy người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Đoàn kiểm tra kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Tối 24/9, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị đã họp xem xét, quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Trước đó, ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất trong gia đình.