Hành trình lạ của cô gái 18 tuổi nghi bị "bắt cóc online"

Ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm người và hỗ trợ gia đình tìm kiếm chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (18 tuổi, trú phường Vinh Lộc).

Theo thông tin anh Nguyễn Văn Hùng (cậu chị Mai), tối 31/10, cô gái này xin phép đến siêu thị trên đường Quang Trung, phường Thành Vinh (Nghệ An) chơi. Khi rời nhà, chị Mai không mang theo điện thoại. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với cô gái.

Cơ quan chức năng trích xuất hình ảnh từ camera của một phòng vé để tìm kiếm chị Mai (ảnh nhỏ) (Ảnh: V. Hùng).

Quá trình tìm kiếm, với sự hỗ trợ của công an, người dân và các văn phòng vận tải khách, gia đình phát hiện chị Mai lên một xe khách ra Hà Nội.

Thông tin và hình ảnh từ camera tại một văn phòng bán vé xe tại Hà Nội cung cấp, ngày 2/11, chị Mai được một nam thanh niên đưa đến và mua vé về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, chị Mai không xuống xe ở bến xe Hồng Lĩnh mà đi thẳng vào bến xe Hà Tĩnh.

“Các hình ảnh trích xuất tại bến xe Hà Tĩnh và khu vực xung quanh cho thấy cháu xuống bến xe, sau đó đi ăn cơm, gội đầu. Khoảng 8-9h hôm nay, cháu tự mua vé ra bến xe Nước Ngầm. Chúng tôi nghi ngờ cháu bị bắt cóc online”, ông Hùng thông tin.

Ông Hùng mong được hỗ trợ từ các nhà xe, văn phòng bán vé và hành khách đi xe tìm kiếm cháu gái.

“Nếu phát hiện cháu, mong mọi người giữ lại hoặc báo đến công an gần nhất”, ông Hùng khẩn khoản.

Trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh nam thanh niên mua vé xe tại một phòng vé. Chị Mai được xác định là người có mặt trong phòng vé. Công an làm rõ, nam thanh niên nói trên là người mua hộ vé xe cho chị Mai, không liên quan đến việc chị này mất liên lạc với gia đình.