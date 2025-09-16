Thiếu nữ 15 tuổi mất liên lạc, gia đình cầu cứu công an

Ngày 16/9, Trung tá Lê Xuân Thành, Phó trưởng Công an xã Vân Tụ (tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị đã phát thông báo tìm công dân mất liên lạc với gia đình.

4 ngày trước, Công an xã Vân Tụ tiếp nhận tin trình báo của chị Cao Thị Vân (SN 1984, trú xóm Tân Long, xã Vân Tụ) về việc con gái là Phan Phương Uyên (SN 2010) mất liên lạc trong nhiều ngày.

Em Phan Phương Uyên (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phan Phương Anh, chị gái Phương Uyên cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, Uyên (thời điểm đó đang học lớp 9) có ý định nghỉ học đi làm. Do Phương Uyên còn nhỏ, gia đình khuyên can và định hướng em tập trung vào việc học.

Sáng 29/4, Phương Uyên điều khiển xe, mang theo cặp sách rời nhà. Gia đình tưởng nữ sinh này đi học, nhưng sau đó mới phát hiện em bán xe, xuống thành phố Vinh (cũ) làm việc.

Gia đình nhiều lần thuyết phục Uyên về tiếp tục học nhưng không được. Khoảng đầu tháng 9, Uyên chặn mọi phương thức liên lạc với người thân.

“Trước đó, Uyên có đề cập đến chuyện đi Bắc Ninh hoặc Hà Nội làm việc. Gia đình tôi đi tìm nhưng không xác định được địa điểm cụ thể, không liên lạc được với Uyên. Hỏi bạn bè của Uyên cũng không có thông tin”, chị Phương Anh thông tin.

Sau thời gian tìm kiếm Phương Uyên không có kết quả, gia đình trình báo công an.

Chị Phương Anh bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của Phương Uyên và mong công an cùng cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm thông tin em gái.