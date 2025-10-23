Tìm cách "chạy án" cho chồng, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 2 tỷ đồng

Sau 3 ngày nghị án, sáng 23/10, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (37 tuổi), Vũ Đức Hòa (39 tuổi) và Thân Ngọc Điệp (40 tuổi) thực hiện.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Hòa và Nguyễn Hồng Quốc mỗi bị cáo 14-16 năm tù; bị cáo Thân Ngọc Điệp 8-9 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 22/3/2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi) bị Công an quận 3 cũ (TPHCM) bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chị Thanh (vợ Trưởng) có quen biết với Quốc và nghe anh ta giới thiệu mối quan hệ trong cơ quan Nhà nước, nên đã liên lạc nhờ lo cho chồng được tại ngoại. Do đang mang bầu, không tiện đi lại, chị Thanh nhờ một người bạn đứng ra trao đổi với Quốc.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Quốc không quen ai liên quan đến vụ án và không có khả năng giúp Trưởng tại ngoại, nhưng vẫn nhận lời. Sau đó, anh ta kể lại cho Hòa (bạn cùng làm dịch vụ nhà đất) và cả hai bàn cách tìm người giúp.

Hòa tiếp tục liên hệ Điệp vì từng nghe người này khoe có nhiều mối quan hệ. Điệp đồng ý và nói dối rằng, có thể lo cho Trưởng được thả, không bị xử lý hình sự. Điệp yêu cầu chuyển trước 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hòa nói với Quốc báo giá cho chị Thanh là 2 tỷ đồng để hưởng chênh lệch. Chị Thanh nhờ người bạn chuyển cho Quốc hai lần, tổng cộng 2 tỷ đồng. Quốc sau đó chỉ chuyển cho Điệp 310 triệu.

Trong thời gian này, Điệp liên tục đưa ra thông tin gian dối về việc Trưởng sắp được thả để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền.

Tin lời, ngày 26/4/2023, người nhà chị Thanh đến Trại tạm giam Chí Hòa để đón Trưởng, nhưng được thông báo anh ta vẫn chưa được thả. Vụ việc sau đó được tố giác đến cơ quan công an.