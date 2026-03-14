Tìm kiếm ngư dân mất tích do chìm thuyền trên biển

Chiều 14/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng đang tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Khoảng 14h cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh nhận tin một thuyền đánh cá cỡ nhỏ của ngư dân địa phương bị chìm trên đường vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa được đưa về bờ an toàn (Ảnh: Hoài Nam).

Thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 2 ngư dân gồm Lê Văn Tư (SN 1980) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975), cùng trú tại thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích ngư dân Lê Văn Tư (Ảnh: Hoài Nam).

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh phối hợp với cán bộ, chiến sĩ tàu BP07-07-04 của Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức lực lượng, phương tiện ra khơi tìm kiếm và cứu được ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm ngư dân Lê Văn Tư đang mất tích trên biển.