Tiểu thương học kỹ năng cứu người khi xảy ra cháy nổ ở TPHCM

Ngày 5/2, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Dĩ An tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tiểu thương tại chợ Dĩ An.

Theo cơ quan chức năng, việc tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau Tết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tiểu thương trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện, gas và các nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các khu chợ, điểm kinh doanh đông người.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại chợ Dĩ An (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại hội nghị, cán bộ PC07 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy nổ, các biện pháp phòng ngừa trong quá trình kinh doanh, buôn bán; kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ và thoát nạn an toàn.

Các tiểu thương cũng được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, cách ngắt nguồn điện, gas khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, cán bộ PC07 trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cứu người trong tình huống xảy ra sự cố, tập trung vào các thao tác bế, dìu và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn cách phối hợp nhiều người để khiêng, dìu nạn nhân di chuyển nhanh khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho cả người cứu và người được cứu.

Cảnh sát hướng dẫn cứu người bị nạn khi xảy ra cháy nổ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Qua hội nghị, các tiểu thương đã nắm rõ hơn những kỹ năng cứu người cơ bản, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi không may xảy ra sự cố cháy, nổ tại nơi kinh doanh.

Kết thúc hội nghị, lực lượng chức năng phát tờ rơi cẩm nang về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tiểu thương, trong đó tập trung vào những khuyến cáo dễ nhớ, dễ thực hiện như sử dụng điện, gas an toàn; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn; chủ động trang bị và kiểm tra các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đồng thời, lực lượng chức năng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng hộ kinh doanh trong việc chủ động phòng ngừa cháy nổ, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Dĩ An và khu vực dân cư xung quanh.

Chợ Dĩ An được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ năm 2005, có tổng diện tích hơn 7.600m², với 439 quầy sạp, được chia thành 4 khu vực kinh doanh.