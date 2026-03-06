Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Thông tin trên được ACV công bố. Đơn vị này cho biết 2 lãnh đạo nêu trên đã bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (Ảnh: ACV).

Ông Vũ Thế Phiệt (SN 1973), quê xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Ông có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phiệt công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Giai đoạn 4/2012-1/2017, ông giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ngày 24/1/2017, ông được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ACV, kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 24/7/2018, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị ACV. Ngày 10/8/2018, ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc ACV.

Tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV.