Bé trai 12 tuổi tự lấy ô tô của người dân, lái qua nhiều con hẻm

Mới đây, xuất hiện một clip ghi lại cảnh bé trai đã lái ô tô đang đỗ trước nhà dân, rồi điều khiển di chuyển qua nhiều con hẻm. Ngoài camera an ninh, nhiều clip trích xuất từ camera hành trình cũng ghi lại quá trình bé trai lái ô tô khiến người xem không khỏi thót tim, lo lắng trước tình huống nguy hiểm.

Chiều 31/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị N.H. (33 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, Đắk Lắk) xác nhận chị là người đã đăng tải clip để cảnh báo đến nhiều người khác.

Bé trai 12 tuổi phát hiện ô tô để quên chìa khóa và đã điều khiển xe rời đi (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị H. khoảng 10h ngày 30/5, chồng chị chở con về nhà, dừng xe trước cửa và để quên chìa khóa trên xe. Lợi dụng lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống cách nhà chị vài con hẻm đã mở cửa, lên xe và tự điều khiển phương tiện về nhà mình.

Bé trai lái xe qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với chiếc taxi. Sự việc sau đó được tài xế taxi phát hiện.

"Bác tài xế yêu cầu cháu trai xuống xe để hỏi rõ đã lấy xe từ đâu, rồi chở cháu quay về nhà tôi để báo sự việc. Ban đầu gia đình rất ngỡ ngàng, không nghĩ một bé trai 12 tuổi lại có thể tự lái ô tô. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đây là sự thật", chị H. nói.

Cậu bé lái ô tô vòng qua nhiều con hẻm (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo chị H., ô tô của gia đình bị trầy xước nhẹ sau vụ việc. Tuy nhiên, khi biết cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt, có biểu hiện bất thường về tâm lý và gia đình gặp nhiều khó khăn, chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

"Tôi cũng không rõ tài xế taxi có yêu cầu gia đình bé trai bồi thường gì không. Rất may, trong quá trình di chuyển đường khá vắng vẻ, không có trẻ em qua lại nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Sau vụ việc này, gia đình tôi rút kinh nghiệm sẽ không chủ quan để chìa khóa trong xe, tránh xảy ra những vụ việc tương tự", người phụ nữ chia sẻ.