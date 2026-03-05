Năm triệu đồng/kg thịt trâu chọi vô địch lễ hội Hải Lựu

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ diễn ra các trận đấu của vòng tứ kết, bán kết, chung kết vào sáng 5/3.

Trâu chọi đoạt giải nhất (giải thưởng 50 triệu đồng) đã được chủ trâu xẻ thịt, bán cho du khách thập phương ngay khi kết thúc lễ hội với giá 5 triệu đồng/kg nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Năm 2025, giá thịt trâu vô địch là 7 triệu đồng/kg.

Trâu số 05 vô địch Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2026 (Ảnh: Thành Đông).

Đại diện UBND xã Hải Lựu cho biết, gần 300 cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở được huy động tham gia phục vụ lễ hội.

Ban tổ chức ước tính trên 10 vạn du khách thập phương đã tới xã Hải Lựu tham dự lễ hội chọi trâu diễn ra vào ngày 4-5/3 (ngày 16-17 tháng Giêng âm lịch hằng năm).

Trong cả hai ngày, sân vận động xã Hải Lựu luôn trong tình trạng chật cứng người dân theo dõi các "trận thư hùng” của 20 “ông Cầu” (tên gọi trâu chọi của người dân địa phương) được các xóm, làng hoặc họ tộc nuôi dưỡng, chăm sóc kỹ lưỡng suốt một năm qua.

Dọc tuyến đường đê ven sông Lô vào trung tâm xã Hải Lựu có rất nhiều điểm bán thịt trâu. Các quán ăn với món thịt trâu làm chủ đạo luôn kín khách ra vào.

Thịt trâu vô địch được bán với giá 5 triệu đồng/kg nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu rất lớn của du khách thập phương (Ảnh: Thành Đông).

Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu (trưởng ban tổ chức) nhấn mạnh lễ hội mang nét đẹp văn hóa đặc trưng của quê hương, kết tinh từ đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt tín ngưỡng và truyền thống thượng võ của nhân dân qua nhiều thế hệ.

Lễ hội có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, hun đúc ý chí vươn lên cũng như đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh của nhân dân.

Trước lễ khai mạc, ban tổ chức, lãnh đạo xã Hải Lựu cùng đội tế lễ và 20 chủ trâu đã thực hiện nghi lễ yết cáo tại Đền thờ Thành hoàng làng.

Theo phong tục địa phương, thủ cấp của trâu vô địch sẽ được hiến tế Thành hoàng làng trong nghi lễ sau hội, chiều 5/3.

Du khách mua thịt trâu chọi Hải Lựu sẽ có tem chứng nhận của UBND xã (Ảnh: Thế Kha).

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu có từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Thừa tướng Lữ Gia đóng quân ở Long Động trên đỉnh núi Thét thuộc thôn Dừa Cả, xã Hải Lựu đã cùng tướng sỹ chiến đấu chống giặc Hán. Mỗi khi thắng trận, ông cho mở hội chọi trâu để khích lệ tinh thần tướng sỹ, sau đó cho mổ trâu chọi để khao thưởng quân sỹ và dân làng. Kể từ đó trở thành lễ hội chọi trâu hàng năm.

Chọi trâu Hải Lựu là lễ hội chọi trâu có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam.