Khai mạc lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam

Sáng 4/3 (16 tháng Giêng), Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (tỉnh Phú Thọ) đã khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội có nguồn gốc từ thế kỷ II, trước công nguyên, gắn liền với công lao của Thừa tướng Lữ Gia. Trải qua nhiều biến thiên, thăng trầm của lịch sử, lễ hội bị gián đoạn nhiều năm, đến 2002 chính thức được khôi phục và tổ chức vào ngày 16-17 tháng Giêng hàng năm.

Trước lễ khai mạc, lãnh đạo xã Hải Lựu cùng các thành viên ban tổ chức, đội tế lễ và 20 chủ trâu thực hiện nghi lễ yết cáo tại đền thờ Thành hoàng làng.

Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu, trưởng ban tổ chức đánh trống khai hội (Ảnh: Trịnh Duyên).

Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu (trưởng ban tổ chức) khẳng định lễ hội mang nét đẹp văn hóa đặc trưng của quê hương, kết tinh từ đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt tín ngưỡng và truyền thống thượng võ của nhân dân qua nhiều thế hệ.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu không chỉ là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, hun đúc ý chí vươn lên cũng như đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh của nhân dân.

Ông Chiến nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội thuộc trách nhiệm chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Lựu. Qua 24 năm khôi phục và tổ chức trở lại, lễ hội ngày càng được duy trì nền nếp, quy mô và chất lượng không ngừng nâng lên, gắn với sự phát triển chung của địa phương.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Hải Lựu trở thành địa phương có diện tích rộng, dân số đông, mở ra những thời cơ và vận hội mới. Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát triển bền vững, trở thành điểm hẹn văn hóa mỗi dịp sau Tết, để nhân dân và du khách thập phương cùng hội tụ, giao lưu, chia sẻ niềm vui, chung ước vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

20 "ông Cầu" đã tham gia tranh tài trong ngày khai mạc lễ hội (Ảnh: Trịnh Duyên).

Sau lễ khai mạc, 20 “ông Cầu” (cách gọi trâu chọi của người dân địa phương) đến từ các thôn, tập thể và cá nhân trong xã Hải Lựu chính thức bước vào vòng loại.

Năm nay, các “ông Cầu” được các chủ trâu lựa chọn kỹ lưỡng về vóc dáng, chiều cao, cân nặng và được chăm sóc theo đúng kỹ thuật. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính, mang đến cho du khách những màn giao đấu đẹp mắt, ấn tượng.

Khác những lễ hội chọi trâu khác, ở Hải Lựu "đấu sĩ trâu" được các tập thể cùng tham gia nuôi dưỡng, huấn luyện (mỗi tập thể thường là các xóm, làng hoặc họ tộc...) đã gắn bó lâu đời với nhau, rồi mang ra thi đấu tại lễ hội.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu được coi là lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam. Tương truyền, sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó. Trâu sau khi chọi đều được giết để khao quân. Quân được ăn thịt trâu chọi thân hình tráng kiệt, sức khỏe hơn người, chính vì thế mà người dân Hải Lựu luôn trụ vững trước quân xâm lược.

Sáng 5/3 (tức 17 tháng Giêng) sẽ diễn ra các trận đấu của vòng tứ kết, bán kết, chung kết, trao giải và bế mạc lễ hội chọi trâu.