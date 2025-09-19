Giấy mời lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bị mua bán trái phép

Thời gian gần đây, Công an phường Đồ Sơn phát hiện một số trường hợp lợi dụng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 để mua bán trái phép giấy mời với nhiều mức giá khác nhau.

Theo cơ quan công an, việc rao bán, thu tiền giấy mời là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh minh hoạ: Đ.X.).

Hành vi này ảnh hưởng đến uy tín của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trái với chủ trương của ban tổ chức là không bán vé, chỉ phát giấy mời.

Công an phường đề nghị người dân tuyệt đối không mua bán, trao đổi giấy mời; khi có nhu cầu tham dự cần liên hệ Ban tổ chức lễ hội hoặc UBND phường để được hướng dẫn.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu người dân không rao bán giấy mời trên mạng, quản trị viên các hội nhóm tăng cường kiểm duyệt. Trường hợp phát hiện vi phạm, người dân cần báo ngay cho Công an phường Đồ Sơn.