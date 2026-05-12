Thúc tiến độ thanh tra nhà đất dôi dư ở Hà Nội

Sáng 12/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Đoàn thanh tra có 15 thành viên do ông Nguyễn Viết Thạch, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Thế Cương, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng 2 - Cục I làm Phó trưởng đoàn, cùng thành viên là cán bộ thuộc Cục I, Cục VII, Cục XII, Cục XIV và Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố nghiêm túc tiếp thu quyết định thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngay từ khi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, Hà Nội đã chủ động triển khai phương án sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động của các xã, phường.

Đến nay, Hà Nội cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cho các đơn vị sau sắp xếp. UBND thành phố đã giao các sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với đoàn thanh tra và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra theo đề cương yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu (Ảnh: TTCP).

Ông Lưu đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu phục vụ quá trình thanh tra, bảo đảm thời gian ngắn nhất nhưng đạt hiệu quả, khách quan, minh bạch.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho biết, cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng phạm vi, nội dung thanh tra và kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, phù hợp với đặc điểm của Hà Nội.

Đoàn thanh tra phải bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc hoạt động thanh tra, chấp hành nghiêm quy chế hoạt động, kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo mật thông tin, tài liệu.

Nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành, ban hành kết luận trước ngày 25/6, ông Đạt nêu rõ quá trình thanh tra phải được triển khai khẩn trương, làm đến đâu có kết quả đến đó và bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, công tâm, đúng quy định pháp luật.

Theo quyết định của Thanh tra Chính phủ, đối tượng thanh tra gồm UBND thành phố Hà Nội, một số sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét vấn đề liên quan trước và sau thời kỳ này.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.