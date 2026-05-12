30 ngày thanh tra về nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ NN&MT

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VIII - Thanh tra Chính phủ, được giao làm trưởng đoàn thanh tra.

Thời gian thanh tra 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026.

Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan, đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét những vấn đề trước và sau thời kỳ này.

Tiếp nhận quyết định thanh tra, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đã báo cáo khái quát một số nội dung liên quan đến đối tượng và phạm vi thanh tra.

Ông Điệp bày tỏ mong muốn qua quá trình kiểm tra, rà soát của đoàn thanh tra sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Trong khi đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết đây là cuộc thanh tra được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức thanh tra diện rộng trên phạm vi cả nước, từ các bộ, ngành Trung ương đến các tỉnh, thành phố nhằm đánh giá toàn diện thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Ông Cường nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc thanh tra nhằm làm rõ thực trạng các cơ sở nhà, đất dôi dư hiện nay. Qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý để kiến nghị giải pháp tháo gỡ phù hợp, đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện sai phạm đoàn thanh tra phải làm rõ, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Do thời gian triển khai gấp nhưng yêu cầu chất lượng rất cao, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu đoàn thanh tra tập trung lựa chọn kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở nhà, đất để bảo đảm tính khách quan, chính xác, sát thực tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để đoàn thanh tra có thể bắt tay ngay vào công việc.

Với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của đoàn. Trưởng đoàn thanh tra phải phân công nhiệm vụ khoa học, mạch lạc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu, rõ tiến độ; tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm của cuộc thanh tra.

Các phát hiện qua thanh tra phải được báo cáo đầy đủ, khách quan, chính xác. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, ông Cường yêu cầu báo cáo kịp thời để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được hình thành trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Mới đây, Bộ này đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như hiện hành để ổn định tổ chức. Cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm mạnh các tổ chức cấp phòng và tương đương.