Chuyển mạnh sang thanh tra trực tuyến và dựa trên cơ sở dữ liệu

Ngày 28/4, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay”.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt khẳng định công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là “thanh bảo kiếm sắc bén” của Đảng, công cụ hữu hiệu nhằm bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Thanh tra Chính phủ).

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc “ở đâu có công tác thanh tra, ở đó kỷ cương được thiết lập, niềm tin được củng cố, pháp luật được thượng tôn”, ông Đạt nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra mang ý nghĩa chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo ông Đạt, ngành thanh tra đang đối mặt với nhiều thách thức. Tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn một số hạn chế, hiệu lực và hiệu quả chưa tương xứng. Phương thức hoạt động ở một số nơi chậm đổi mới.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Điều này, theo ông Đạt, đòi hỏi công tác thanh tra phải tiếp tục đổi mới toàn diện, hiện đại hóa mạnh mẽ, đặt nhân dân vào trung tâm của mọi hoạt động.

Hoạt động của ngành thanh tra cần chuyển dịch từ việc chỉ tập trung phát hiện vi phạm sang trọng tâm phòng ngừa và cảnh báo sớm. Phương thức làm việc cũng phải chuyển đổi mạnh mẽ từ thanh tra trực tiếp sang thanh tra trực tuyến, từ xa dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu.

Từ thực tiễn đó, ông Đạt cho rằng việc xây dựng đề án nhằm đánh giá đúng thực trạng, kịp thời ban hành chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội (Ảnh: Phương Hiếu).

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đánh giá dự thảo đề án đã thể hiện tư duy đổi mới với nhiều định hướng mang tính đột phá. Ông kỳ vọng đề án sẽ tạo nền tảng chiến lược, góp phần thúc đẩy ngành thanh tra phát triển vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chung quan điểm, ông Trần Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nhận định dự thảo đã chú trọng xử lý tình trạng chồng chéo và tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực. Dù vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao quát đầy đủ các lĩnh vực trọng tâm của ngành.

Kết luận hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đề nghị ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo bảo đảm chất lượng, khả thi khi triển khai trong thực tiễn.