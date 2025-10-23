102 hộ dân ở Hà Nội đòi đất từ năm 1994 đến nay chưa được giải quyết

Ngày 23/10, tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tiếp công dân định kỳ tháng 10 để xem xét vụ việc của bà Phạm Thị Hà (trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cùng các hộ dân tại phường này.

Theo Thanh tra Chính phủ, người dân đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất theo đúng Quyết định số 4730/2003 của UBND TP Hà Nội phê duyệt 8.600m2 đất giao cho 102 hộ dân làm nhà ở giãn dân nông thôn.

Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi tiếp công dân ngày 23/10 (Ảnh: TTCP).

Các công dân phường Vĩnh Hưng phản ánh, sau khi chính quyền địa phương có kế hoạch phân đất giãn dân để xây dựng nhà ở, các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ngày 2/2/2010, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi 14.121m2 đất tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ) do UBND phường Vĩnh Hưng quản lý, giao cho Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà ở để thực hiện Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân.

Nguồn vốn xây dựng hạ tầng do 102 hộ dân tự nguyện đóng góp và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) bàn giao mốc giới cho UBND quận Hoàng Mai (cũ).

Thế nhưng đến nay 102 hộ dân, trong đó có những hộ dân thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, vẫn chưa được giao đất.

Tháng 4/2024, Thanh tra TP Hà Nội có kết luận và đến tháng 5 năm nay có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện dự án giao đất cho 102 hộ dân.

Vừa qua, UBND phường Vĩnh Hưng có văn bản báo cáo đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng xem xét tính lịch sử, tồn tại của dự án để có cơ chế đặc thù, tháo gỡ cho 102 hộ dân nêu trên.

Đại diện sở, ngành của TP Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Sau khi người dân và đại diện các sở, ngành liên quan của TP Hà Nội trình bày quan điểm về vụ việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá đây là một trong những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài từ năm 1994 đến nay.

Các hộ dân đã đến trụ sở và gửi rất nhiều đơn cho các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội nhưng chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định pháp luật. Quyền lợi của người dân theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội cũng chưa được đảm bảo.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải quyết dứt điểm vụ việc. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và không để người dân khiếu nại, tố cáo phức tạp vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.

Hà Nội có trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết vụ việc đến Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/12.

Cục I (Thanh tra Chính phủ) phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân theo đúng quy định.