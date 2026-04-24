Báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra dự án vướng mắc, tồn đọng trước 30/6

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4 của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thanh tra chuyên.

Kế hoạch nhằm rà soát, làm rõ nguyên nhân tồn đọng, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và tạo cơ sở thúc đẩy xem xét, xử lý, tháo gỡ “điểm nghẽn” cho các dự án.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội (Ảnh: VGP).

Trên cơ sở làm rõ động cơ, mục đích và nguyên nhân dẫn đến vi phạm, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra chuyên đề. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và giải quyết các tồn tại theo quan điểm, nguyên tắc đã được xác định tại các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội cùng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp tiến hành thanh tra các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành không có cơ quan thanh tra và ban hành kết luận trước ngày 20/6.

Với các dự án thuộc sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra. Tương tự, thanh tra các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tiến hành thanh tra các dự án do địa phương quản lý. Kết quả thanh tra phải được gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6.

Việc tổ chức thanh tra được yêu cầu tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, đặc biệt không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Kế hoạch thanh tra cũng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng trùng lặp về phạm vi và thời gian giữa các cơ quan thanh tra với nhau, cũng như giữa cơ quan thanh tra và kiểm toán; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra.

"Các vi phạm không được hợp thức hóa, không để phát sinh vi phạm mới và quá trình xử lý không được làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt các tranh chấp có yếu tố nước ngoài", kế hoạch của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thời kỳ thanh tra được xác định tính từ khi bắt đầu triển khai dự án cho đến ngày 31/3, tuy nhiên có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này trong những trường hợp cần thiết. Thời hạn cho mỗi cuộc thanh tra không quá 30 ngày.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của cơ quan này và ngành thanh tra để chỉ đạo thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Qua đó sẽ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất từ trung ương đến cơ sở.

Toàn bộ kết quả thanh tra chuyên đề sẽ được Thanh tra Chính phủ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/6.