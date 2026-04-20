Hồ sơ dự án Usilk City ở Hà Nội được chuyển tới Bộ Công an điều tra, xử lý

Chiều 20/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án khu đô thị Usilk City (Ảnh: Trần Kháng).

Theo kết luận thanh tra, dự án trên được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định.

Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà ở, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỷ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Điều này dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai. Thanh tra Chính phủ cho rằng cần phải chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý tiếp vụ việc.

Từng được kỳ vọng là dự án "đáng sống bậc nhất quận Hà Đông", nhưng khu đô thị Usilk City lại hóa thành "nghĩa địa bất động sản" khổng lồ giữa thủ đô, gây khiếu kiện thời gian dài (Ảnh: Trần Kháng).

Ngoài ra, qua thanh tra 23 dự án khu đô thị, nhà ở tại Hà Nội theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót.

Trong đó có thiếu sót, vi phạm về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện. Thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở; vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch, xác định diện tích sàn công cộng chưa đảm bảo diện tích tối thiểu.

Bên cạnh đó, thanh tra phát hiện việc giao đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới điều chỉnh, cập nhật bổ sung.

9 dự án thuộc nhóm vi phạm gồm: Dự án Tháp D25 Cầu Giấy; Dự án nhà ở cao tầng E2 - Chelsea Residences; Dự án trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ Artemis; Dự án khu hỗn hợp 120 Định Công; Dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 01 phố Giáp Nhị; Dự án hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng số 83 Hào Nam; Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại văn hóa thể thao, nhà ở và văn phòng cho thuê tại ô đất 493 Trương Định; Dự án khu đô thị mới Đại Kim; Dự án khu thương mại dịch vụ, công cộng, nhà ở cao tầng, cây xanh, bãi đỗ xe và nhà trẻ Panorama Hà Nội.

UBND TP Hà Nội lựa chọn chủ đầu tư đối với 2 dự án (Dự án khu hỗn hợp 120 Định Công và Dự án hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng số 83 Hào Nam) theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai nhưng Thanh tra Chính phủ khẳng định "chưa phù hợp với quy định của Luật Nhà ở".

Tại Dự án Làng Việt kiều Châu Âu, kết luận thanh tra phát hiện thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Các dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Dự án Tháp D25 Cầu Giấy, Dự án tòa nhà hỗn hợp Đài PT-TH Hà Nội và Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza.

Dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 01 Giáp Nhị có quyết định chủ trương đầu tư không đúng thẩm quyền.

Thanh tra còn chỉ rõ nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án cũng được chỉ ra.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên tại 23 dự án; rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án này theo quy định.

Hà Nội phải chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành dự án theo mục tiêu và tiến độ được phê duyệt. Song song với đó phải kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện đối với các dự án chậm tiến độ để xử lý theo quy định pháp luật.