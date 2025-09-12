Công an điều tra vụ bé trai 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

Ngày 12/9, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ bé P.T.A. (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo tại Trường Mầm non T.Đ. đánh gây bầm tím mặt.

Theo gia đình, chiều 11/9, khi đón con tại trường, chị N.M.P. phát hiện nhiều vết bầm trên mặt bé. Ban đầu, giáo viên phụ trách lớp Nguyễn Thị U. giải thích cháu bị bạn đánh.

Tình trạng của cháu bé (Ảnh: T.Đ.).

Tuy nhiên, trước trình báo của phụ huynh, cô giáo đã thừa nhận mình là người gây ra sự việc.

Gia đình cho biết, khi yêu cầu xem lại camera lớp học để làm rõ, ban giám hiệu không đồng ý. Hiện, bé A. được điều trị tại bệnh viện, thường xuyên kêu đau đầu. Cháu cũng kể lại việc bị cô dặn “không được nói với bố mẹ” về chuyện bị đánh.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non T.Đ., cho biết nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ, động viên gia đình và khắc phục hậu quả.