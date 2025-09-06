Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

Ngày 6/9, Công an Hưng Yên thông tin, ngày 2/9 Công an xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên phát hiện tài khoản Facebook “Khởi Lão Gia” chia sẻ hai video sai sự thật liên quan vụ cháy xe điện.

Công an xã làm việc với anh N.V.K. (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh chủ tài khoản là N.V.K. (SN 1987, trú tại thôn Trung, xã Tân Tiến). Anh K. được mời lên trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin do thiếu hiểu biết.

Công an xã đã yêu cầu công dân này gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, viết cam kết không tái phạm. Do vi phạm lần đầu, nhân thân tốt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, anh K. được nhắc nhở, giáo dục tại chỗ.

Công an xã Tân Tiến khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin giả, gây hoang mang dư luận.