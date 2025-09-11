Xóa hai trang Facebook chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, sai sự thật

Chiều 11/9, Công an xã Hương Cần (Phú Thọ) cho biết qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng đã phát hiện hai tài khoản Facebook mang tên N.D.L. (hơn 500 người theo dõi) và Đ.V.P. (hơn 2.600 người theo dõi) chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chống phá từ các tổ chức, cá nhân phản động, khủng bố như Việt Tân, Thoibao.de…

Ngay lập tức, Tổ An ninh, Công an xã Hương Cần tiến hành xác minh và mời chủ tài khoản Facebook tới trụ sở làm việc.

Một người dân làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Hương Cần).

Tại đây, cơ quan công an tuyên truyền và phân tích rõ bản chất của những thông tin sai lệch, nhấn mạnh đó là những thông tin xấu độc, được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, gây hoang mang dư luận.

Các thông tin đó đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Sau buổi làm việc, hai công dân trên nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của mình và đã tự nguyện xóa trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tuyên truyền chống phá.