Bão Fengshen chưa tan, một áp thấp nhiệt đới mới hình thành

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 17h ngày 22/10, bão Fengshen (bão số 12) đã suy yếu xuống cấp 9 và đang hoạt động trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng gần 200km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, bão suy yếu xuống cấp 8 và đến khoảng sáng 23/10, bão di chuyển vào khu vực đất liền Huế - Quảng Ngãi với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Bão Fengshen khả năng di chuyển vào khu vực đất liền Huế - Quảng Ngãi trong sáng 23/10 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Fengshen kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo từ đêm 22/10 đến ngày 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa lớn tập trung từ đêm nay đến hết ngày mai).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới mới hình thành (Ảnh: NCHMF).

Ngoài ra, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết chiều nay, vùng áp thấp ở khu vực phía Đông của đảo Đài Loan đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo chiều 23/10, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sau đó bị không khí lạnh chặn và đẩy di chuyển xuống phía Nam, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.