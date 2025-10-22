Bão Fengshen chưa vào, bờ biển ở Đà Nẵng đã sạt lở vì sóng

Ngày 22/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) làm nước biển dâng cao gây sạt lở tại khu vực biển khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây.

Tại khu vực này bị sạt lở dài khoảng 100m, nước biển đã xâm thực sâu 7-10m, có nơi đến 25-30m, gây nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình ven biển và nhà dân.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động đến khu vực bờ biển phường Hội An Tây để đắp kè tạm (Ảnh: A Thành).

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn đã huy động 75 cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả.

Các biện pháp trước mắt được triển khai gồm sử dụng vải địa kỹ thuật gia cố tại điểm sạt lở; thuê máy đào lấp đất, gia cố bảo vệ hạ tầng ven bờ.

Lực lượng vũ trang địa phương sẽ thường xuyên túc trực theo dõi diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho nhân dân và tài sản.

Sóng lớn gây sạt lở tại bờ biển phường Hội An Tây vào sáng 22/10 (Ảnh: Người Hội An).

Cùng ngày, Quân khu 5 cũng cắt cử lực lượng đến các nơi xung yếu để di tản người dân, tài sản trước bão Fengshen.

Đoàn công tác của Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn cũng đến kiểm tra công tác ứng phó bão Fengshen trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đoàn công tác đã kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở nghĩa trang Hòa Sơn, khu dân cư kiệt 161 Mẹ suốt (rốn lũ của Đà Nẵng) và nơi bố trí sơ tán người dân các vùng ngập lụt.

Theo công điện của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng sẽ duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, để tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố thiên tai, thảm họa.

Thành phố triển khai lực lượng vũ trang trực 100% quân số từ ngày 22/10 để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.