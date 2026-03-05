Thủ tướng: "Tiếp tục đầu tư đường bộ, đường sắt nối với sân bay Long Thành"

Sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Kết quả nổi bật được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là việc hoàn thành 3.345km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của những người đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ, phát huy tối đa, tối đa hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường cao tốc gắn với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc.

Cho biết đến nay cả nước đã hoàn thiện và khởi công khoảng 4.000km đường bộ cao tốc, lãnh đạo Chính phủ khẳng định tới đây sẽ tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, cùng với hoàn thiện, thúc đẩy triển khai dự án đã khởi công, mở rộng, nâng cấp những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn, Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai, khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đi kèm với đó, Thủ tướng lưu ý việc thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tại phiên họp này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện và chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan cũng như tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo về kết quả thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.

Các địa phương cũng cần đánh giá khả năng hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, phân bổ vốn trung hạn 2026-2030 và ưu tiên cho các dự án cao tốc để hoàn thành mục tiêu 5.000km vào năm 2030.

Bộ Tài chính đã tổng hợp nhu cầu, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án và báo cáo Thường trực Chính phủ trình cấp thẩm quyền làm cơ sở để các địa phương phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Bắc Kạn - Cao Bằng.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục, pháp lý và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.