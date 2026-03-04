Thường trực Chính phủ bàn giải pháp ứng phó xung đột phức tạp ở Trung Đông

Chiều 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác.

Theo báo cáo, ngay sau khi tình hình có những diễn biến mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới Việt Nam và xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần có báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước 13h hằng ngày. Các cơ quan phải ứng trực thường xuyên, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng nhận định tình hình thế giới thời gian tới có thể tác động tới Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát và tăng trưởng; về an ninh năng lượng, logistics (do giá cả tăng cao), đứt gãy các chuỗi cung ứng...

Để ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thủ tướng quán triệt nguyên tắc phải luôn bình tĩnh, kiên trì, không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng cho rằng cần bám sát tình hình để xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chủ động ứng phó.

Với các tác động trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào những giải pháp quan trọng.

Đó là thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình; chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống buôn lậu, không để găm hàng, đội giá, lũng đoạn thị trường làm ảnh hưởng đến người dân.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với giải pháp về an ninh con người, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ xung đột.

Mặt khác, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với các phương án khác nhau, cả ngắn hạn và dài hạn; đồng thời trong hôm nay, trình ngay Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương được giao xây dựng kịch bản điều hành về đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến giá dầu; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan khẩn trương trình Nghị quyết của Chính phủ về mở rộng hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chủ động triển khai các giải pháp và xử lý các vấn đề theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.