Thủ tướng: Phấn đấu đưa các dự án cao tốc vào khai thác trước 30/4

Chiều 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tiến độ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk có chiều dài hơn 90km, gồm 2 dự án thành phần: Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, tổng mức đầu tư của cả 2 dự án là 20.848 tỷ đồng.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tiến độ của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Loan Nguyễn).

Các chủ đầu tư, nhà thầu đã báo cáo với Thủ tướng cùng đoàn công tác về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện dự án. Hiện tại, các hạng mục chính của 2 dự án đều cơ bản hoàn thành, khối lượng đạt hơn 93%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án và những nỗ lực khắc phục khó khăn trong giai đoạn mưa lũ tại Đắk Lắk để quyết tâm thi công tại dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lì xì cho các công nhân làm việc trên công trường cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: Loan Nguyễn).

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, khối lượng công việc của 2 dự án còn lại không nhiều nên cần giải quyết kịp thời những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ còn lại, phấn đấu đưa dự án vào khai thác trước 30/4. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lì xì và tặng quà cho các công nhân làm việc tại dự án cao tốc.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, hiện đã được xây mới nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" tại khu tái định cư thôn Quảng Đức (xã Tuy An Nam).

Người dân vùng lũ tại Đắk Lắk vui mừng nhận quà đầu năm mới từ Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Loan Nguyễn).

Báo cáo với Thủ tướng, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết khu tái định cư Quảng Đức được triển khai trên diện tích 3ha, nhằm di dời 36 hộ dân thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây) - khu vực bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ - đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống tại thôn Quảng Đức (xã Tuy An Nam).

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân trong khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhất là trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại khu dân cư, Thủ tướng đã trực tiếp đến thăm các hộ gia đình, chúc Tết, lì xì và tặng quà đến người dân. Thủ tướng động viên người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất mới.