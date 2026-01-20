Thủ tướng thăm Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm Báo chí Đại hội thăm hỏi, động viên những người làm báo tác nghiệp đưa tin về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng báo chí luôn là lực lượng vất vả, do đó luôn phải ưu tiên cho hoạt động tác nghiệp của báo chí, cung cấp đầy đủ hạ tầng và điều kiện cho báo chí hoạt động, bảo đảm nhà báo được tác nghiệp thuận lợi nhất nhằm thông tin đầy đủ về Đại hội XIV của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ ân cần thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Ông tin tưởng các nhà báo sẽ lan tỏa thông điệp ý nghĩa được Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trong phiên khai mạc Đại hội, đó là tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Theo ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên báo chí đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về kỳ Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng.

Trong tuyên truyền, Thủ tướng lưu ý báo chí cần truyền tải được nội dung chính và rất nhiều điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, điển hình như việc tích hợp các báo cáo trong Báo cáo Chính trị. Ông cho biết Báo cáo trình Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới và nhấn mạnh vào những việc cần hành động.

Việc tuyên truyền, làm nổi bật những điểm mới và định hướng lớn lần này, theo lãnh đạo Chính phủ, cho thấy tính hành động, tính thực tiễn, bám sát tình hình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, ngày 19/1, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô cũng tới thăm Trung tâm Báo chí và động viên các nhà báo tác nghiệp đưa tin Đại hội XIV của Đảng.

Đăng ký đưa tin Đại hội XIV của Đảng có 597 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 79 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí trong đưa tin về Đại hội.