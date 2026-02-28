Thủ tướng Phạm Văn Đồng - nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực

Chiều 28/2, tại Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi”.

Tại hội thảo có 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học.

Quang cảnh hội thảo khoa học về Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Bằng những luận cứ khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những nội dung trọng tâm, cốt lõi như Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người chiến sĩ cộng sản tiền bối tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Ông còn là tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, cách tiếp cận đa chiều, nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm chính trị cao, cũng như tình cảm trân trọng, thành kính đối với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Hội thảo khoa học này là dịp để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tôn vinh công lao đóng góp to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hội thảo còn góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi” là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026).