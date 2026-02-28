Thủ tướng: Khai thác tối đa tiềm năng khác biệt của Đà Nẵng

Chiều 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án trọng điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị của thành phố.

Từ ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với Quảng Nam có diện tích tự nhiên gần 12.000km2, dân số hơn 3 triệu người.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác làm việc với Thành ủy Đà Nẵng chiều 28/2 (Ảnh: Bình An).

Thành phố Đà Nẵng hiện nay tiếp tục là cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm phát triển của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quân sự và quốc phòng.

Đà Nẵng còn là một thành phố đáng sống, một trung tâm du lịch tiêu biểu của cả nước, với các di sản văn hóa mang giá trị toàn cầu, như: Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm…

Đây đều là những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh quan trọng để tạo tiền đề, nền tảng cho Đà Nẵng vươn mình phát triển, bứt phá trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Bình An).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu nhằm thúc đẩy thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đà Nẵng tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tất cả vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác (Ảnh: Bình An).

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, sớm trình ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng sớm trở thành một “Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới”, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Đà Nẵng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để GRDP đạt từ 11% trở lên trong năm 2026, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển dịch vụ logistics và tổ chức các triển lãm về logistics, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp địa phương với trong nước, ngoài nước nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng cũng yêu cầu cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, làm tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế ở vùng sâu, vùng xa…

Thủ tướng yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú ý vấn đề dân tộc, tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…