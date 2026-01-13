Đầu tư 50 tỷ đồng tu sửa khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ngày 13/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ được tu sửa với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được phân kỳ thành 2 giai đoạn, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Một phần khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Ảnh: Danh Lê).

Năm 2026, chủ đầu tư dự án sẽ được bố trí kinh phí 30 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo toàn bộ các hạng mục hiện có như nhà trưng bày hiện vật, nhà tưởng niệm, nhà lưu giữ hiện vật hiến tặng, các hạng mục phụ trợ.

Giai đoạn 2, chủ đầu tư tiếp tục cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà lưu niệm, đầu tư thiết bị trưng bày…

Khu lưu niệm được xây dựng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức cũ (nay là xã Mộ Đức). Đây là nơi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã sinh ra và lớn lên.

Khu lưu niệm có tổng diện tích hơn 47.000m2. Tại đây đang lưu giữ hơn 1.529 tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Năm 2006, khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.