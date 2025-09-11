"Kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đoàn kết"

Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo đại hội.

Có 450 đại biểu chính thức dự đại hội, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 17 người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo đại hội (Ảnh: Quốc Triều).

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết trong 5 năm qua Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum (cũ) đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum được hợp nhất. Việc hợp nhất 2 tỉnh tạo thành động lực, nguồn lực xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới có quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, đại biểu tham dự đại hội cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, thẳng thắn phân tích những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi rút ra những kinh nghiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những quyết sách quan trọng giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của nhân dân.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Quốc Triều).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ, thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều bài viết, định hướng chỉ đạo quan trọng về kỷ nguyên mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bước sang kỷ nguyên mới, đòi hỏi Quảng Ngãi phải vượt qua chính mình để phát triển cùng đất nước.

“Chúng ta kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng năng động của miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I nêu rõ, Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tỉnh phát triển năng động ở khu vực miền Trung.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt gần 93.000 tỷ đồng, tăng bình quân 7,3%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2025 đạt gần 189.000 tỷ đồng. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 70,3% GRDP.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người gần 55 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trong 5 năm ước đạt 170.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: Quốc Triều).

Nhiệm kỳ mới, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10%/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 9% đến 10% mỗi năm.

Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, và dịch vụ chiếm 75-76% trong GRDP.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá.