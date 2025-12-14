Thủ tướng dự khánh thành Nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam

Ngày 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và tỉnh Đồng Nai dự khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Phú Việt).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy, những quốc gia phát triển nhanh và bền vững đều sở hữu một hạ tầng năng lượng mạnh, ổn định và hiện đại. Theo đó, điện lực phải đi trước một bước, mở đường cho công nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của quốc gia.

Từ thực tiễn nước ta những năm qua cho thấy, cứ tăng trưởng kinh tế 1 điểm phần trăm thì tăng trưởng điện phải gấp 1,5 - 2 lần. Hiện nay, công suất tiêu thụ điện cực đại của cả nước là 54.500MW, như vậy mức tăng trưởng điện mỗi năm là từ 6.500 đến 8.200MW. Do vậy, nhu cầu về nguồn cung cấp điện ổn định và nhu cầu sử dụng điện của đất nước là rất lớn, đặc biệt, thời gian tới, đất nước tập trung phát triển những đột phá chiến lược như: công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm từ dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước (nguồn điện chủ động và ổn định), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với "6 nhất": Giá thành đầu tư thấp nhất; quy mô lớn nhất; công nghệ hiện đại nhất; công suất lớn nhất; thời gian lựa chọn nhà thầu EPC ngắn nhất (11 tháng); giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi kỹ sư quản lý, vận hành nhà máy (Ảnh: Phú Việt).

Với tổng công suất 1.624MW, hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng turbine khí thế hệ 9HA.02 của GE (Mỹ) – dòng turbine có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 62–64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay.

Công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.