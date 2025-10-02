Phó Thủ tướng: Việc chọn chủ đầu tư các dự án điện khí LNG rất chậm

Ngày 2/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ nêu để đạt mức tăng trưởng trên 8% năm nay và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo, ngành điện cần đạt mức tăng trưởng cao hơn 1,5 lần so với tăng trưởng GDP, tương đương với 8.000MW/năm.

Ông nhấn mạnh đây là yêu cầu rất lớn để đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, chuyển đổi số, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá nhiều công việc còn triển khai chậm, thậm chí chưa có tiến triển, trong đó công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Dự án thuỷ điện Trị An mở rộng không hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án điện sử dụng khí hóa lỏng rất chậm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: VGP).

Do đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý vướng mắc trong thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ, không để chậm trễ. Các bộ, ngành cần rà soát kế hoạch thực hiện Nghị quyết 70, khẩn trương chọn nhà đầu tư cho các dự án điện khí như Nghi Sơn, Cà Ná, Quỳnh Lập trong quý IV; yêu cầu nhà đầu tư đã được giao lập kế hoạch cụ thể, báo cáo Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường nhân lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh gián đoạn, nhất là tại Đồng Nai; có thể lập tổ công tác để giải quyết dứt điểm.

Bộ Công Thương được giao hỗ trợ, giám sát, bổ sung dự án điện quan trọng vào Quy hoạch Điện 8, kiện toàn Ban Chỉ đạo trong tháng 10, đồng thời xây dựng cơ chế xử lý nghiêm nhà đầu tư chậm triển khai.

Với chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị lập nhóm công tác làm việc với ExxonMobil, thống nhất phương án triển khai, hoàn thành trong tháng 10.