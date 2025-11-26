Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Dấu mốc mới của hành trình chuyển dịch năng lượng

Là dự án điện khí LNG đầu tiên do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 thể hiện rõ quyết tâm chuyển dịch sang nguồn điện sạch, hiệu suất cao trong những năm tới.

Không chỉ là hai nhà máy điện khí hiện đại, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi LNG Thị Vải - Nhơn Trạch. Với tổng công suất 1.624MW, hai nhà máy được kỳ vọng trở thành đòn bẩy giữ cân bằng cho hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo tăng nhanh và đòi hỏi nguồn điện nền linh hoạt, ổn định.

Bên cạnh đó, dự án cũng giúp giảm áp lực cung ứng vào mùa khô, mở đường cho việc sử dụng LNG, công nghệ tuabin khí hiện đại và xa hơn là tích hợp hydrogen trong tương lai.

Với chiến lược phát triển dựa trên năm trụ cột chính, Petrovietnam xác định PV Power là cánh tay chủ lực trong lĩnh vực điện, đang vận hành 5.830MW công suất, đóng góp khoảng 280 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án vì thế trở thành một bước tiến mới trong việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn điện quốc gia của PV Power.

Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 đánh dấu bước tiến mới trong mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nguồn điện của PV Power (Ảnh: Petrotime).

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng thi công, dự án còn nhận được sự hỗ trợ sát sao từ các đơn vị liên quan. Sự phối hợp đồng bộ đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đấu nối và hạ tầng, giúp dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn như kỳ vọng ban đầu.

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến trực tiếp khảo sát công trường, ghi nhận những kết quả tích cực ở giai đoạn nước rút của dự án. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc của toàn bộ đội ngũ và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với an ninh năng lượng phía Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu PV Power tiếp tục bám sát tiến độ để đảm bảo khánh thành vào đầu tháng 12, sớm đưa các tua-bin LNG đầu tiên vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống quốc gia.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khảo sát công trường dự án (Ảnh: Petrotime).

Lãnh đạo Petrovietnam khẳng định việc hoàn thành Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tiên phong, dám nghĩ, dám làm” của Petrovietnam trong làm chủ công nghệ phát điện hiện đại, nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải.

Với Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, hành trình chuyển dịch năng lượng đã hiện hữu bằng những tổ máy, đường ống, bến cảng và từng giờ lao động miệt mài để góp phần viết tiếp câu chuyện năng lượng Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh.