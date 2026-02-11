Thủ tướng chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ

Ngày 11/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ tại TPHCM.

Đoàn công tác còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và TPHCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã thăm, chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Thủ tướng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ.

Thủ tướng cùng thành viên đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ tướng cũng ân cần hỏi thăm, chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Hùng.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Sự kiện đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.