Sáng 11/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), với tinh thần hành động xuyên suốt: "Chủ trương sáng tỏ - Cơ chế đã rõ - Nguồn lực sẵn có - Quyết không từ bỏ - Thành công sẽ có".

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp cùng "lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng”

Lễ ra mắt được tổ chức tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Nhân dịp này, các thiết chế cốt lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài quốc tế đã ra mắt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập Trung tâm.

Tại lễ ra mắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chúng ta đang chứng kiến một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Hướng tới 2 mục tiêu 100 năm và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, Việt Nam phải “lách qua cơn gió ngược”, tìm điểm sáng.

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng theo đó là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sáng ngày 11/2 (Ảnh: BTC).

Thủ tướng "giao KPI" tìm ít nhất 50 nhà đầu tư trong 3 năm

Thủ tướng chỉ đạo UBND TPHCM và TP Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Theo đó, đầu tư xây dựng ngay trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp, từ đó tạo nguồn lực trực tiếp.

TPHCM và Đà Nẵng phải triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư của ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước và 2 thành phố.

TPHCM và Đà Nẵng tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo các chuyên gia tài chính, thu hút nhân lực vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch vào cuộc trong việc này.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, từ tập đoàn lớn, các ngân hàng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các start up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới; hợp tác với đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây là lúc doanh nghiệp trong nước thực hiện sứ mệnh của mình, chứng minh sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa Việt Nam; biến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng thành một động lực, điểm tựa để phát triển.