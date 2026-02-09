Phát động 2 phong trào thi đua lớn, Thủ tướng yêu cầu “không hình thức”

Sáng 9/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"; "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh và đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại và đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường với vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước cùng động lực quan trọng là kinh tế tư nhân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Đại hội XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng, xác lập vận hội mới của đất nước bằng những quyết sách lịch sử, mang tính hành động cao với tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, định hướng chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức, biến động khó lường, Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định một trong những mục tiêu chiến lược là "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới” với định hướng vươn lên bằng nội lực, bằng sức mạnh nội sinh, kiên quyết không để bị động, không phụ thuộc, không bị chi phối.

Thủ tướng nhấn mạnh con đường nhanh nhất, ngắn nhất nhưng bền vững và hiệu quả nhất đi tới "tự chủ chiến lược" chính là bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả.

Các đại biểu dự Lễ phát động (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để làm chủ công nghệ chiến lược cũng như xác lập mô hình tăng trưởng mới, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, với kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Lễ phát động 2 phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước", theo Thủ tướng, chính là một tiếng súng "phát lệnh" đánh thức và khơi nguồn khí thế.

Đây cũng là một hồi "trống hội" vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng "sinh khí mới" được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm để nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi vào cuộc sống.

Với phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", Thủ tướng định hướng 5 trọng tâm, trong đó nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi "xanh - số" là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động 2 phong trào thi đua quan trọng sau Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, bình đẳng, đồng thời xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, hiện đại, có trách nhiệm và đầy tính nhân văn.

Trong thực hiện các phong trào thi đua, người đứng đầu Chính phủ quán triệt tinh thần không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột" và không để lãng phí nguồn lực.

Thủ tướng nhấn mạnh mỗi cá nhân là một "hạt nhân" chính trị nòng cốt "biến thi đua thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, biến cống hiến thành hiệu quả, biến mỗi việc làm hằng ngày thành nguồn lực cho chính mình, cho quê hương, đất nước", góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.