Thủ tướng: Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay tiêu cực trong mua nhà ở xã hội

Sáng 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn; đã hoàn thành gần 62.000 căn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ nhận định thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân.

Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 201, Chính phủ đã có Nghị định 192. Việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra thực tế một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận.

Nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, đặc biệt Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu.

"Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?", Thủ tướng đặt câu hỏi.

Cùng với đó, ông lưu ý với việc bố trí quỹ đất sạch, thực tế các địa phương đã rất chủ động, nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Thủ tướng cho rằng cần chính sách để huy động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân, trách nhiệm với người nghèo, người khó khăn.

Về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, tình trạng "găm hàng", thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về vấn đề này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý kiến cụ thể về dự thảo Chỉ thị.

Về chính sách tín dụng hướng vào phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo về kết quả giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội (những mặt được, chưa được, nguyên nhân, giải pháp).

"Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư phải đồng hành, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc", theo lời Thủ tướng.