Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tối 1/12, tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nhấn mạnh chuyến thăm mang tình cảm hữu nghị, đoàn kết, nồng ấm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên diễn ra trong bầu không khí và hiểu biết lẫn nhau, với lòng tin chiến lược. Hai bên đã thống nhất cao đánh giá về quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy quan hệ truyền thống đặc biệt, hai bên đã nhất trí cao nâng cấp quan hệ Lào - Việt Nam lên tầm cao mới: tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.

Điều này là minh chứng cho tầm nhìn chung, sự phối hợp vì lợi ích chiến lược và hoạch định phương hướng cùng nhau tiến bước vì phát triển bền vững, mạnh mẽ và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, mỗi lần đến thăm đất nước Lào tươi đẹp đều cảm nhận tình cảm ấm áp của những người đồng chí anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường mở rộng hợp tác, phát triển bền vững mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào càng có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước, góp phần vào hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân anh em Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025); chúc Nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.