Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).