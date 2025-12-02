Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh LàoXuân Hải Thứ ba, 02/12/2025 - 10:17 (Dân trí) - Sáng 2/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).