Thông xe điểm sạt lở lớn nhất trên đèo Khau Phạ

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 3/10, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai), cho biết tuyến quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ đã được thông đường.

Theo ông Nghĩa, sau 2 ngày nỗ lực khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng tại km269 đoạn qua đèo Khau Phạ, đến 21h ngày 2/10, các đơn vị đã tạo được nền đường để cho xe máy đi qua. Dự kiến tới cuối giờ chiều nay, phương tiện ô tô có thể di chuyển.

Lực lượng chức năng bước đầu thông xe, cho xe máy di chuyển qua đèo Khau Phạ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện tại, các đơn vị chức năng đang huy động 2 máy xúc, 4 ô tô, hơn 20 công nhân lắp cống tròn lấp đất tạm thời để đảm bảo giao thông bước đầu . Lực lượng chức năng cũng lắp hệ thống cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho xe máy và người đi bộ đi qua.

Trước đó, khoảng 4h ngày 1/10, tại km269+750 quốc lộ 32 (thuộc khu vực đèo Khau Phạ) xuất hiện sạt lở lớn, cuốn đi khoảng 30m mặt đường, làm chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).

Trước đó tại Km269 quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ (Ảnh: Ngọc Sơn).

Thời điểm đó, trên đèo Khau Phạ có khoảng 30-40 điểm sạt lở và đoạn Km269 là điểm sạt lở lớn nhất. Khi máy xúc bắt đầu san gạt, đất đá và nước từ trên cao lại dội xuống khiến việc sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.

Sau sự cố, người dân đã dùng ròng rọc treo xe máy lên để kéo qua điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ. Tuy nhiên, chính quyền sau đó đã yêu cầu Công an xã Tú Lệ tới hiện trường để dừng ngay hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm này.