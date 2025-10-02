Đất đá sạt lở "cuốn bay" 30m đường đèo Khau Phạ

Sáng 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai), cho biết hiện tại giao thông khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ vẫn bị chia cắt chưa thể thông tuyến.

Theo đó, khoảng 4h ngày 1/10, tại km269+750 quốc lộ 32 (thuộc khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ) xuất hiện sạt lở lớn, cuốn đi khoảng 30m mặt đường, làm chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).

Điểm sạt lở tại lớn tại km269 trên đèo Khau Phạ (Ảnh: Ngọc Sơn).

"Có tất cả khoảng 30-40 điểm sạt lở trên toàn tuyến đường khu vực đèo Khau Phạ, tuy nhiên điểm sạt lớn nhất ở km269 nêu trên. Khi máy xúc bắt đầu san gạt thì đất đá, nước từ trên cao lại dội xuống khiến việc sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn", ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, mặc dù mưa đã tạnh từ chiều 1/10, tuy nhiên tới nay tuyến đường vẫn chưa thể thông, lực lượng chức năng đang tiếp tục cố gắng khắc phục các điểm sạt lở cho bà con đi lại.

Trước mắt, đơn vị sửa chữa lên phương án nắn dòng chảy dọc theo mương cạnh đường. Sau khi cắt được dòng nước tại vị trí sạt lở sẽ tiếp tục gia cố rọ đá nhằm thông tuyến tạm thời cho người dân.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tú Lệ, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn xã có một ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 10 ngôi nhà bị ngập nước và 21 ngôi nhà bị sạt lở.

Sạt lở lớn khiến đường bị chia cắt, người dân chưa thể lưu thông (Ảnh: Ngọc Sơn).

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Tú Lệ đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã huy động nhân lực tại các thôn kiểm tra và hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân di dời người và tài sản.

Tối 1/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 17h cùng ngày, mưa lũ đã gây ngập lụt tại các khu vực dọc sông Hồng, đặc biệt là ở các xã, phường gồm: Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Trấn Yên, Quy Mông.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Tú Lệ (Ảnh: Ngọc Sơn).

Mưa lũ gây ra lũ quét, sạt lở đất khiến các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề như: Việt Hồng, Tú Lệ, Văn Bàn, Dương Quỳ, Tả Phìn. Mưa lũ cũng làm một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Lào Cai bị sạt lở nhiều như quốc lộ: 32, 279, 37, 4D; tỉnh lộ 151, 162, 172.

Nhà chức trách cho biết, mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương; hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 2.750 tỷ đồng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai .