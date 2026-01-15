Thông tuyến đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 1 dần rõ hình hài

Sau nhiều năm thi công kéo dài và gián đoạn bởi công tác giải phóng mặt bằng, đoạn đường Hoàng Cầu - Voi Phục thuộc dự án Vành đai 1 chính thức được thông tuyến. Đây là cột mốc quan trọng, cho phép kết nối liền mạch qua khu vực nội đô Hà Nội.

Tuyến đường có chiều dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m thuộc các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng.

Trong chiều 14/1, tại đoạn tuyến từ Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa đến nút giao đền Voi Phục, công trường đã hoàn tất cơ bản các hạng mục nền đường chính. Mặt đường được thi công đồng bộ, trải phẳng và rải lớp đá base, tạo điều kiện để dự án chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1, đúng tiến độ mà lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu, được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án đường Vành đai 1.

Dù đã được thông tuyến, hoạt động thi công tại công trường vẫn diễn ra liên tục với mật độ cao. Các loại máy móc được huy động đồng loạt để hoàn thiện nền đường, gia cố kết cấu và triển khai các hạng mục phụ trợ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Dự án còn có 2 cầu vượt, trong đó một cầu tại nút giao đường Láng Hạ, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu khoảng 250m. Cầu vượt thứ 2, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu khoảng 220m.

Đoạn đường tạm được thi công bằng lớp cấp phối đá dăm (là hỗn hợp các cỡ hạt đá được phối trộn theo tỷ lệ chuẩn để tạo kết cấu đặc chắc, dùng làm móng đường hoặc nền công trình), với bề rộng 7m và chiều dài hơn 2km, hiện đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ công tác phân luồng giao thông qua khu vực dự án.

Người dân và phương tiện di chuyển trên đường La Thành (cũ) và đường mới mở trên mặt bằng đã được giải phóng.

Tại các nút giao, hệ thống biển báo, cọc tiêu và cờ hiệu an toàn đã được lắp đặt đầy đủ nhằm hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế xung đột và bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tạm thời.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua khu vực hai cơ sở y tế lớn của Hà Nội là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi tuyến đường được thông tuyến và đưa vào sử dụng đầy đủ, lưu lượng phương tiện sẽ được phân bổ đồng đều, giảm tải ùn ứ trước cổng bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xe cấp cứu, người bệnh và thân nhân trong quá trình đến khám chữa bệnh.

Cùng với việc tổ chức giao thông, các đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hào kỹ thuật, cống thoát nước mưa và bó ống kỹ thuật dọc tuyến, tạo nền tảng cho việc vận hành ổn định và lâu dài của tuyến đường.

Khi tuyến đường dần thành hình, hàng loạt căn nhà hai bên đã lộ rõ mặt tiền tiếp giáp trục giao thông mới. Nhiều hộ dân tranh thủ giai đoạn công trình chưa hoàn thiện để tiến hành sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại mặt tiền, chuẩn bị cho sự thay đổi diện mạo đô thị và khả năng khai thác, kinh doanh trong thời gian tới.