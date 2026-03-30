Thông tin vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến ở TPHCM

Ngày 30/3, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh một nam thanh niên hành hung người đàn ông đang ngồi trên giường. Các clip được đăng tải với nội dung cho rằng cháu ruột nhiều lần bạo hành cậu bị tai biến, gây bức xúc dư luận.

Qua xác minh, các clip này do camera trong nhà ghi lại, xảy ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội (TPHCM).

Camera ghi lại cảnh nam thanh niên hành hung cậu ruột bị tai biến trên giường (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ một số clip cho thấy, trong lúc người đàn ông ngồi trên giường, không có khả năng chống trả, nam thanh niên liên tục chửi bới rồi dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt. Thậm chí, người này còn dùng ghế nhựa với ý định tấn công nạn nhân.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Khánh Hội đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời nam thanh niên lên làm việc. Bước đầu xác định, người này là cháu ruột, sống cùng nhà với nạn nhân và có biểu hiện tâm thần.

Theo cơ quan chức năng, trong các lần xảy ra vụ việc, người cậu may mắn không bị thương tích. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, gia đình đã đưa nam thanh niên đến cơ sở y tế để điều trị.