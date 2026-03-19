4 người tấn công đôi nam nữ giữa đường ở TPHCM

Tối 19/3, Công an phường Tân Khánh (TPHCM) đang điều tra vụ một đôi nam nữ bị 4 người truy đuổi, tấn công trên đường ĐT 747B.

Hai nghi phạm liên quan đến vụ truy đuổi trên đường ĐT 747B (Ảnh: Công an phường Tân Khánh).

Đầu giờ chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đôi nam nữ đi xe máy bị một đôi nam nữ khác chạy xe tay ga rượt đuổi tại điểm giao giữa đường ĐT 747B - Tô Vĩnh Diện.

Khi nạn nhân quay đầu xe tìm cách thoát thân, bất ngờ hai thanh niên xuất hiện, dùng nón bảo hiểm ném thẳng về phía họ. Dù tăng ga bỏ chạy, đôi nam nữ vẫn bị cả nhóm 4 người tiếp tục truy đuổi, buộc phải lạng lách trên đường để tránh bị tấn công.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, các xe đầu kéo container trên tuyến ĐT 747B đang dừng chờ đèn đỏ nên không xảy ra va chạm đáng tiếc.

Các xe máy chạy lạng lách, rượt đuổi trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Nắm được thông tin, Công an phường Tân Khánh nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời 2 nghi phạm đã ném chiếc nón bảo hiểm tấn công nạn nhân về trụ sở làm việc. Hai nghi phạm là N.M.C. (18 tuổi, quê Lâm Đồng) và T.T.H. (17 tuổi, quê An Giang).

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.