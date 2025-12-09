Thông tin mới về hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô ở Đà Nẵng

Ngày 9/12, liên quan vụ hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô ở thành phố Đà Nẵng, nhà thầu thi công dự án khu đô thị có liên quan đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về nguyên nhân, kết quả khắc phục sự cố.

Diễn biến, nguyên nhân sự việc, theo nhà thầu, khoảng 14h ngày 3/12, do mưa lớn kéo dài, nước mưa dồn về nhiều khiến nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công của công trình.

Vị trí hố sâu xuất hiện bên đường Nguyễn Công Trứ (Ảnh: Hoài Sơn).

Hậu quả, phần mặt đường Nguyễn Công Trứ khu vực giáp ranh với dự án (vị trí đèn tín hiệu giao thông) bị sụt xuống gần một nửa, kéo dài 15m, tạo thành hố sụt sâu. Hai ô tô bị rơi xuống hố, không có thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu đã dừng thi công; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, phân công xử lý nhanh, triển khai công tác cứu hộ, cẩu ô tô ra khỏi hố sụt và khắc phục sự cố.

Đến 16h ngày 8/12, công tác khắc phục sự cố, khôi phục hiện trạng cống thoát nước, nền và mặt đường đã hoàn thành, tuyến đường Nguyễn Công Trứ đã thông xe trở lại.

Trước đó theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình nói trên đang thi công phần ngầm, hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước kéo theo cát của công trình lân cận chảy vào vị trí tường vây hở làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, nước từ cống làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún.

Đến ngày 4/12, mặt đường Ngô Quyền sát hàng rào công trình xuất hiện thêm vết nứt dài hàng chục mét, khe nứt rộng nhất khoảng 3cm.